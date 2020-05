Auto crasht tijdens politie- achtervolging en rijdt woonkamer binnen in Bergentheim

Rond 23.15 verloor de bestuurder van de auto macht over het stuur en eindigde in de woonkamer van de woning op de Van Roijensweg (N343). Aan de aanrijding ging een achtervolging vooraf die begon in Twente. Een bestuurder reed in de omgeving van Vroomshoop en was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar dit stopteken werd genegeerd. De bestuurder vervolgde zijn weg en werd vervolgens door collega’s van het politiedistrict IJsselland, in de omgeving van Hardenberg, ook achtervolgd. De auto reed met hoge snelheid op de Van Roijensweg en verloor de macht over het stuur, waardoor de bestuurder met een flinke klap tegen de gevel van de woning aanreed en vervolgens in de woonkamer tot stilstand kwam. De auto begon te branden, maar de brand kon snel geblust worden door de brandweer.