Belager supermarktbeveiliger gezocht

Geweld is altijd onbespreekbaar. Dit richtte zich op een beveiliger die ervoor zorgt dat mensen in coronatijd veilig boodschappen kunnen doen. De politie is er dan ook alles aan gelegen om de belager van de beveiliger te vinden. Er is al gesproken met een aantal getuigen en camerabeelden zijn opgevraagd. Omstanders zouden ook gefilmd hebben. Bent u getuige geweest en heeft u de politie nog niet gesproken? Heeft u het voorval gefilmd? Bel dan met 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.