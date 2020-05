In Duitsland gestolen caravans in Limburg opgespoord

Omstreeks 03.00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in de Roertunnel op de A73 een auto met caravan rijden waarvan de caravan geen verlichting voerde. Na de tunnel werd de combinatie ter controle aan de kant gezet. De inzittenden, twee Ieren van 28 en 18 jaar oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats, verklaarden de caravan gekocht te hebben maar konden geen documenten en zelfs geen sleutel van de caravan tonen. De caravan stond op dat moment niet als gestolen gesignaleerd. Maar omdat de mannen ook nog eens een onsamenhangend verhaal vertelden over de herkomst van de caravan, vertrouwden de agenten het niet en namen deze ter waarheidsvinding in beslag. De mannen zouden een dag later aan bureau komen met de papieren en de sleutel van de caravan. In de middag hoorden de agenten dat de caravan eerder die nacht in het Duitse Neuss was gestolen. De twee Ieren hebben zich niet meer bij de politie gemeld.

Benzine

Omstreeks 17.00 uur, afgelopen maandag, zagen agenten van de Dienst Infrastructuur op de vluchtstrook van de A76 ter hoogte van Simpelveld een auto met caravan staan. Een 22-jarige Brit was aanwezig en vertelde dat ze zonder benzine waren komen te staan. Hij kon geen papieren en ook geen sleutel van de caravan tonen. De agenten zagen bij de controle dat de sloten van de deur en de disselbak geforceerd waren. De man werd aangehouden als verdachte van heling c.q. diefstal van de caravan. Even later kwam een man aanlopen die verklaarde de bestuurder van de auto te zijn. Hij was naar het tankstation geweest om benzine voor de auto te halen. Ook hij werd aangehouden. Bij nader onderzoek bleek uit de politiesystemen dat de caravan eerder die dag in Bergisch Gladbach was gestolen.

Verband

De politie onderzoekt ook of er een verband bestaat tussen de twee dadergroepen.