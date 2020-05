Burgers spelen belangrijke rol bij aanhouding en vondst duizenden euro’s na crash

De twee mannen vielen gisteravond rond 20.45 uur op doordat ze met snelheden van ver boven tweehonderd kilometer over de snelweg reden. Agenten gingen er direct achteraan, maar de mannen negeerden het stopteken en gaven extra gas. Vanwege de hoge snelheden en het gevaar dat dat met zich mee bracht, stopten de agenten de achtervolging. Ondertussen werden via de Meldkamer andere agenten naar de A1 gestuurd om de collega’s te ondersteunen en de vluchtende auto verderop te kunnen stoppen.

Dat de hoge snelheden inderdaad gevaar met zich meebrachten, bleek wat later toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto crashte tegen de vangrail van de snelweg. De twee inzittenden, een 22-jarige man uit Rotterdam en een man van 27 uit Den Haag, vluchtten het naastgelegen weiland in. Via de sloot probeerden ze er aan de andere kant vandoor te gaan, maar daar stuitten ze op twee doortastende burgers. Die hielden de mannen staande en droegen hen over aan agenten, die de mannen aanhielden.

Ondertussen werd er ook een agent met een speurhond bijgevraagd. Een oplettende automobilist had namelijk gezien dat de mannen iets weg hadden gegooid in het weiland. Deze melding bleek van grote waarde: in het weiland werd ruim 13.500 euro gevonden.