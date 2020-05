Aanhouding dealers Amersfoort; politie nog op zoek naar één verdachte

De verdachten, een vrouw van 21 jaar uit Amsterdam en een man van 24 jaar uit Amersfoort, werden na een achtervolging klemgereden in hun auto door een politievoertuig. De man is aangehouden op de Heiligenbergerweg en de vrouw op de Meridiaan. De derde verdachte wist te ontkomen. De politie weet wie het is en is nog op zoek naar hem.

Bij de vrouw is er een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Ze had in haar bh 99 bolletjes zitten: 49 met cocaïne en 49 met heroïne en eentje met hash. Ook werd er bij haar een grote hoeveelheid cashgeld aangetroffen. Zij zit nog vast voor verhoor en wordt verdacht van de handel in drugs. De aangehouden man is na verhoor heengezonden.