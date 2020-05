Aanhouding in cold case gewapende overval juwelier Montfoort

Op 14 mei 2013 rond 9.20 uur werd de juwelier overvallen door drie verdachten. Op dat moment waren de juwelier en een klant in de zaak. Toen de eerste verdachte de zaak binnenstapte, had de juwelier direct een vervelend gevoel, zo vertelde hij later. De juwelier werd slachtoffer van een gewelddadige overval. Hij werd geslagen en getrapt en ook bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De klant hield zich angstig schuil achter de toonbank. Zij zag alles gebeuren, maar bleef gelukkig zelf ongedeerd. Een overvaller sloeg het glas van de vitrinekasten in. In rap tempo maakten de drie mannen een grote hoeveelheid sieraden buit. Hierna vluchtten zij te voet in de richting van het Kasteelplein. Hier stapten zij vermoedelijk in een donkerkleurige auto en verdwenen in de richting van Oudewater.