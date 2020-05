Getuigenoproep Verlaten Plaats Ongeval

Op die woensdagmiddag reed een personenauto over de Koning Wilhelminalaan in Naarden in de richting van de Prins Frederik Hendriklaan. De 48-jarige automobilist uit Almere ziet dan dat een tegemoet rijdende auto uitwijkt voor een fietser, maar niet meer zijn eigen weghelft opzoekt. Het gevolg: Een frontale aanrijding. Er volgt een enorme klap en de tegemoet rijdende auto – een zwarte oldtimer van het merk Mercedes– stond meteen stil.

Weggelopen

De bestuurders van de auto’s maken na het ongeluk contact en er volgt een gesprek. Als de bestuurder uit Almere zijn auto even aan de kant wil zetten om ruimte te maken voor een andere auto, ziet hij de bestuurder van de oldtimer en zijn bijrijder weglopen. Ze komen niet meer terug. De politie is op zoek naar deze twee mannen en naar informatie over hen. Uiteraard is het kenteken bij de politie bekend en onderzocht, maar dat heeft nog niet geleid tot het aanhouden van de verdachten.

Signalementen:

De twee verdachten uit de zwarte Mercedes hebben het volgende signalement:

Bestuurder:

- Man

- Blank, zongebruind

- Tussen de 40 en 45 jaar

- Ongeveer 1.75 - 1.80 meter lang

- Kort, blond, grijzig haar

- Tenger postuur

- Droeg een mondkapje

- Sprak ABN Nederlands

- Licht blauwe spijkerbroek

- Licht blauw shirt met lange mouwen

Bijrijder:

- Jongen

- Blank, zongebruind

- Rond de 16 jaar

- Rond de 1.70 meter. In ieder geval kleiner dan de bestuurder

- Normaal postuur

- Langer wild, krullend/golvend lichtbruin/donkerblond haar.

Help mee!

De politie komt graag in contact met mensen die de opvallende zwarte oldtimer van het merk Mercedes die dag hebben zien rijden. Ook komt de politie graag in contact met mensen die deze twee verdachten na de aanrijding hebben zien lopen in de richting van de Rijksweg. Andere informatie over deze auto en de twee verdachten is ook welkom.

Kun jij ons helpen? Bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.