Een tas vol hennep

Omstreeks 21.40 uur controleerde de politie een personenauto op de Haarlemmerstraatweg in Halfweg. De bestuurder van de auto bleek bij de politie bekend te zijn in verband met verdovende middelen. Omdat er een hennepgeur uit de auto kwam stelde de politie een onderzoek in. In eerste instantie kwam er een plastic tasje met hennep onder een van de stoelen vandaan. Toen de politie verder ging kijken, vonden zij ook nog een grote boodschappentas met bijna 1,4 kilo gedroogde henneptoppen.

De politie nam de drugs in beslag. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

2020091464