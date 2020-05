Hond in beslag genomen

De hond werd continu aangetroffen aan een ketting in een tuin. Buurtbewoners klaagden over overlast van blaffen en over het ontbreken aan goede omstandigheden waarin de hond verkeerde: de hond mocht bijvoorbeeld alleen maar in de tuin slapen en lag bijna 24 uur per dag aan een ketting.

De politie stelde een onderzoek in en na overleg met de het openbaar ministerie werd besloten om de hond in beslag te nemen.

De hond werd in samenwerking met de dierenpolitie meegenomen en is overgedragen aan mensen die de hond de zorg geven, die het dier nodig heeft.

Tegen de eigenaar van de hond is proces-verbaal opgemaakt.



Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en overige organisaties zoals onder andere Blijf van mijn Dier, de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling (waaronder ook het dumpen van dieren valt);

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden of mishandelen van een dier ;

- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren?

Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt via telefoonnummer: 1-4-4.

2020084596