Overleden man in Noord-Hollandskanaal

Omstreeks 13.10 uur kreeg de politie melding van de schipper van een plezierboot dat hij een lichaam in het water zag drijven. De man werd aan de wal gebracht en de gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in.

Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen van een misdrijf naar voren gekomen. Hoe en waar de man in het water van het kanaal terecht is gekomen, blijft echter onduidelijk.

2020091221