Verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden man in Zwaag

Zwaag - In het onderzoek naar het overlijden van een 52-jarige man in Zwaag heeft de politie vandaag een 62-jarige inwoonster van de gemeente Hoorn aangehouden. Het slachtoffer werd op Eerste Paasdag levenloos aangetroffen in zijn woning aan het Ridderspoor in Zwaag.