Nog 885 dagen de gevangenis in

Rond 16.30 uur gaven de camera’s op de Calandbrug op de A15 een signaal door dat er een auto voorbij kwam die in de politiesystemen was gezet. De eigenaar had nog 885 dagen cel open staan.

Korte tijd later kon de man in zijn woning worden aangehouden. De openstaande straf maakte deel uit van een veroordeling in Duitsland. Na zijn uitlevering aan Nederland moest hij de overige dagen hier nog ‘zitten’, maar kennelijk mocht hij de verdere procedure in vrijheid afwachten. Nu is de tijd aangebroken dat hij het restant van zijn straf moet uitzitten. Meneer is ingesloten.