Wie weet meer over schoten Potgieterstraat Rotterdam?

Even voor 02.30 uur belden verschillende buurtbewoners dat zij mogelijk schoten hadden gehoord. Agenten gingen er direct op af en vonden in de Potgieterstraat sporen van een schietincident. Er werd direct gezocht in de omgeving, maar dat leidde nog niet tot aanhoudingen. De sporen zijn veilig gesteld voor nader onderzoek. Uit gesprekken met getuigen komt naar voren dat een auto direct na de knallen snel zou zijn weggereden, Spangen uit, in de richting van de Tjalklaan. We hopen met meer getuigen in gesprek te komen die de auto mogelijk gezien hebben of op camera hebben vastgelegd, of andere informatie hebben die kan helpen bij het herleiden van de dader(s).

