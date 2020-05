Twee hennepkwekerijen gevonden

Breda, Roosendaal - Via een anonieme melding is de wijkagent van de wijk Hoge Vucht in Breda vanmiddag op een hennepkwekerij gestuit in een woning. Vanuit die kwekerij bleek er een link te zijn met een mogelijk kwekerij in een woning in Roosendaal. Ook die is geruimd. Er zijn twee mannen aangehouden en twee andere verdachten worden snel opgeroepen voor verhoor. Verder is er nog contant geld en drie wapens in beslag genomen.