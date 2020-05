Zorgen om de haven van Vlissingen, we hebben u nodig.

Vlissingen - De haven van Vlissingen is de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest. In januari 2020 is er bijna duizend kilo cocaïne aangetroffen tussen bananen. En eind april is er, ook weer tussen bananen, 4.500 kilo cocaïne gevonden bij een actie. Het lijkt dat er een toename is van het aantal kilo’s drugs die via deze haven ons land en Europa binnen komt. Dat willen we natuurlijk niet. Een haven moet een veilige plek zijn waar mensen hard werken. Ze moeten niet bang hoeven te zijn voor mogelijk geweld wat nu eenmaal bij de handel in drugs mogelijk is.