Getuigen gezocht van aanrijding

De aanrijding vond plaats rond 13.00 uur. De fietser brak haar hand en liep meerdere kneuzingen op. Zij werd in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. De gegevens van de automobilist zijn bekend, maar de politie is nog op zoek naar getuigen die de aanrijding hebben zien gebeuren.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen om hun informatie te delen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.