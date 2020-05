Getuigen van straatroof gezocht

De vrouw fietste op het fietspad parallel aan het Merk richting de Kruin. Ze werd daar ingehaald door twee jongens op een scooter, die haar tas uit haar fietsmand trokken. Ze fietste nog achter hen aan maar kon ze niet bijhouden. De jongens droegen donkere kleding, een donkere helm en reden op een zilverkleurige scooter. Eén van hen had een donkere broek aan met een gele streep erop.



De politie werd gealarmeerd en agenten gingen op zoek naar de twee, maar vonden hen niet meer.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen om hun informatie te delen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.