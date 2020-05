Drugs aangetroffen in woning Zuidoost

Amsterdam - Op woensdagochtend 6 mei heeft de politie een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een woning aan Hofgeest in Amsterdam Zuidoost. Er was informatie binnengekomen bij de politie dat er mogelijk een vuurwapen aanwezig zou zijn in een woning. Het vuurwapen is niet aangetroffen, maar wel een grote hoeveelheid drugs.