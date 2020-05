Verdachte op heterdaad aangehouden na vernieling ruit restaurant

Bij de meldkamer kwamen in de ochtend meerdere meldingen binnen van een man met een stalen buis die bezig was een ruit van een restaurant te vernielen. Agenten die direct op de melding reageerden troffen voor het restaurant inderdaad een man aan met een stalen buis in zijn hand. De agenten zagen dat er een ruit stuk was. Ook zagen de agenten dat de man met een aansteker in zijn hand stond. De man reageerde niet op de agenten en wilde de stalen buis en aansteker niet loslaten. Hierop hebben de agenten pepperspray gebruikt, zodat de verdachte kon worden aangehouden. De verdachte is aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting en is overgebracht naar het politiebureau.



De recherche is druk bezig met het onderzoek en heeft camerabeelden van de gemeente en het restaurant veiliggesteld. De verdachte is een 31 jarige man en een bekende van de politie. De verdachte is in juli 2018 door de rechter veroordeeld wegens vernieling van meerdere ruiten en diefstal van een vlag en uit hetzelfde restaurant in december 2017.