Man aangehouden voor meerdere bedreigingen

Rond 00.30 uur ontving de politie een melding van een bedreiging op de Gooilaan in Den Haag. Een man en een vrouw stonden op straat met elkaar te praten toen de 43-jarige Hagenaar met zijn hond passeerde. Zijn hond viel plotseling de hond van de vrouw aan, waarna de 43-jarige Hagenaar de man bedreigde met een mes. De man heeft aangifte van bedreiging gedaan.



Enige tijd later ontving de politie een melding van een conflict in de relationele sfeer in een woning aan de Hilversumsestraat in Den Haag. Toen agenten daar arriveerden werden zij door de 43-jarige man op agressieve wijze benaderd en dreigde hij wederom met een mes. Omdat de man niet luisterde naar aanwijzingen van de aanwezige agenten, ging een arrestatieteam even later de woning binnen en hield de man vervolgens aan. De verdachte zit op dit moment vast en wordt later gehoord.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de bedreiging op de Gooilaan. Heeft u informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.