Twee mannen aangehouden na mishandeling

Het 49-jarige slachtoffer was donderdagavond in de veronderstelling in Den Haag afgesproken te hebben met een ander persoon, toen hij rond 22.45 uur opeens twee onbekende mannen tegenkwam op de Zuiderzijde. De twee mannen bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen en mishandelden de 49-jarige man vervolgens. Zij namen ook enkele persoonlijke eigendommen van het slachtoffer mee. De Hagenaar moest voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis.



Een oplettende getuige noteerde het kenteken van de auto van de verdachten. Hierdoor konden de twee verdachten later op de avond in Nieuwegein worden aangehouden. Hierbij zijn twee vuurwapens in beslag genomen. De twee mannen van 21 en 20 jaar uit Nieuwegein zitten op dit moment vast.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de mishandeling op de Zuiderzijde in Den Haag. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.