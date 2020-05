Politie doet onderzoek naar schennispleger en zoekt getuigen

De politie kreeg tussen 1 en 5 mei, in totaal vier meldingen over een man die zijn geslachtsdeel liet zien. Twee maal in de omgeving van de Steinenburg en twee maal in de omgeving van de Jaap Edenlaan. De schennisplegingen vonden plaats tussen 15.45 en 17.45 uur. De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 - 8844.