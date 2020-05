Politie Rotterdam zoek getuigen overval Kwikfit

Vluchtauto gevonden

De vluchtauto werd korte tijd later op het Nieuwenoord teruggevonden. Deze is in beslaggenomen en wordt op sporen onderzocht. De daders zijn er op het Nieuwenoord vandoor gegaan en waarschijnlijk richting Reyerdijk gelopen. De daders waren ongeveer 1.70m lang, waren in het donker gekleed en hadden beiden hun gezicht bedekt.

Heeft u vóór, tijdens of na de overval iets gezien? Of kunt u de politie op een andere manier in het onderzoek helpen? Uw informatie is welkom op 0900-8844. Anoniem kunt u bellen met 0800-7000.