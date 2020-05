Aanhouding na meldingen overlast jeugd

Rond middernacht hoorden de surveillerende agenten een knal die uit de omgeving van het terrein van de scouting kwam. Zij zijn gaan kijken en troffen een groepje jeugd aan. De meesten maakten zich uit de voeten, maar één jongeman verstopte zich achter een (te dunne) boom en kon worden staandegehouden door de politie. Tijdens een gesprekje zag een agent dat de jongen een blokje hasj weggooide. Hij is aangehouden voor overtreding van de opiumwet. Bij zijn fouillering later in het politiecellencomplex kwamen er nog een blok hasj en enkele honderden euro’s tevoorschijn.

Ook troffen de agenten twee flessen met lachgas aan. Het waren flessen van twee kilo per stuk. De politie gaat onderzoek doen naar de herkomst van de flessen.

Van de aangehouden verdachte (een jongen van 17 uit Axel) zijn de ouders in kennis gesteld. Hij wordt vrijdag verder gehoord. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex. Het terrein waar de scoutingclub is gevestigd is verboden voor onbevoegden. Voor die overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt.