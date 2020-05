Getuige van opstootje wordt van telefoon beroofd

De aangever zat rond 21.30 uur samen met zijn zoon op een bankje in het Valkenbergpark in Breda. Op een bankje bij hen in de buurt zat nog een groepje mensen. Op dat moment zagen zij bij het Zebrapad achter de Willemsbrug een grijze Peugeot stoppen. Uit die auto stapte een persoon die een Pizzabezorger op een scooter aansprak. De pizzabezorger kreeg van de man enkele tikken op zijn helm en zijn koffer waarin het eten word vervoerd werd opengetrokken. Dit was voor de 56 jarige Bredanaar aanleiding om het gebeuren te gaan filmen in de veronderstelling dat er een beroving of mishandeling plaatsvond. Hij en zijn zoon riepen de verdachte ook aan. Die kwam echter hun kant op, gevolgd door nog een tweede persoon uit de auto. De verdachte sommeerde de aangever om de video te wissen en ondertussen kwamen er nog enkele personen om hen heen staan die zich met de situatie bemoeiden. Op het moment dat het slachtoffer zijn telefoon pakte om de video te wissen, werd de telefoon uit zijn handen gegrist en zette iedereen het op een lopen. Door middel van de Track and Trace applicatie op de telefoon werd deze even later weer terug gevonden. Het slachtoffer deed aangifte van de beroving. De politie zoekt de mogelijke getuigen die zich ook in het park bevonden.