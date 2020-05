Inbrekerswerktuig en mes in beslag genomen bij controle

Bij aanspreken van de bestuurder bleek dat de 22-jarige Vlissinger zijn rijbewijs nog niet had ingeleverd na een vorige overtreding. Dat is nu wel gebeurd. De man krijgt een bekeuring voor het rijden terwijl zijn rijbewijs is ingevorderd. Van de bijrijder werd een zakje met een gebruikershoeveelheid hennep in beslag genomen.

De bestuurder wilde niet meewerken aan een speekseltest.

Bij onderzoek in de auto werd door de agenten een verborgen ruimte ontdekt. Daar lagen inbrekerswerktuigen. In een andere verborgen ruimte in de auto lag nog een mes. Al deze goederen zijn in beslag genomen. De Vlissinger is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij wordt vrijdag gehoord door de politie. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt voor alle strafbare feiten.