Jongen rijdt op gestolen scooter

Rond 16.00 uur wilde een motoragent de jongen op de scooter controleren. Er zat namelijk geen kentekenplaat op het voertuig. Toen de agent de jongeman op de scooter had laten stoppen in de Simon Stevinstraat in Vlissingen ging hij er vandoor. Hij kon al snel in zijn kraag gevat worden door de politieman.

Met de scooter waren meer opvallende zaken aan de hand. Niet alleen miste het ding de kentekenplaat, ook het slot was uitgeboord en de scooter bleek een dag eerder te zijn gestolen.

De 16-jarige jongen is overgebracht naar een politiecellencomplex en de scooter is in beslag genomen. De jongen heeft een verklaring afgelegd en is rond 21.30 uur in vrijheid gesteld.

Het politieonderzoek is nog niet afgerond. De herkomst van de scooter is nog niet duidelijk en dat moet nog verder worden uitgezocht. Tegen de 16-jarige Vlissinger wordt proces-verbaal opgemaakt.