Man gaat door het lint en vernielt camera

Rond 19.20 uur donderdagavond werd de politie opgeroepen om naar deze straat te gaan. Hier zou iemand volledig door het lint gaan en de betrokkenen konden de situatie niet meer alleen oplossen.

Ter plaatse bleek dat er een conflict was ontstaan tussen een 42-jarige man uit Roosendaal en een bewoner van de Gerard ter Borchstraat. Tijdens dit conflict had de Roosendaler een camera van de bewoner vernield. Nadat dat gebeurd was had de man de camera meegenomen. De betrokken bewoner gaf het signalement van de dader door aan de agenten. Zij hebben de man even later aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Toen de agenten in zijn tas keken troffen zij nog een mes en een hakbijl bij de man aan. Alle goederen zijn in beslag genomen. De Officier van Justitie neemt later een beslissing wat er met de goederen zal gebeuren.

De 42-jarige Roosendaler is ingesloten en heeft de nacht in zijn cel doorgebracht. Vrijdagochtend is hij verhoord en na het afleggen van deze verklaring mocht de man zijn cel weer verlaten. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Niet alleen voor bovenstaande, maar ook nog omdat hij zijn cel had ondergeplast.