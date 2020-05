MMA-melding levert een hennepkwekerij en een aanhouding op

De politie had een melding ontvangen via Meld Misdaad Anoniem, dat er een vermoede bestond van een hennepkwekerij aan de Hooilaan in Breda. Toen men daar gisterenavond een kijkje ging nemen troffen agenten op de eerste en tweede verdieping inderdaad een in werking zijnde Hennepkwekerij aan. In totaal werden daar 420 planten in beslag genomen. In de woning was ook een 51-jarige man aanwezig, zonder vaste woon of verblijfplaats. Die man werd als verdachte aangehouden, maar gezien de omstandigheden waarin hij daar leefde volgt er ook een onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting van deze persoon.

De aanhouding bewijst dat het melden van verdachte situaties helpt. Dat kan rechtstreeks bij de politie op 0900-8844 of eventueel anoniem via de Meldlijn Meld Misdaad Anoniem. Deze meldlijn is bereikbaar op 0800-7000. Ook online melden is mogelijk. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie. De anonimiteit en veiligheid van de melders is voor M. van hoofdbelang. De anonimiteit van de melder is voor M. zelfs belangrijker dan het oplossen van een zaak.

Bellers hoeven hun naam dus niet te noemen en ook de nummerweergave is voor dit telefoonnummer buiten werking gesteld. Verder worden geen bandopnames van de telefoongesprekken bewaard. Als de anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding direct door naar de partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten.