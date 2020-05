Twee auto’s gaan door brandstichting in vlammen op in Oosterhout.

Rond 01.30 uur kreeg de politie de melding van de brandstichting. Een getuige had gezien dat twee jongens op de Dr. Janssenslaan in Oosterhout vloeistof over een auto goten en in brand staken. Door de wind werden de vlammen naar een auto getrokken die daar naast geparkeerd stond. Ook die vatte vlam. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. De getuige schat de daders rond de 20 jaar oud. Beiden waren in het zwart gekleed. Ze verplaatsten zich te voet. De getuige zag dat ze uit het tunneltje onder de Slotlaan kwamen lopen. Na de brandstichting renden ze diezelfde kant op ook weer weg.