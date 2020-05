Twee inbrekers op heterdaad aangehouden door snelle samenwerking politie

Om 02.20 uur schrikt de getuige, een politieman in vrije tijd, wakker van geluid in de straat. Hij kijkt naar buiten en ziet dat er twee mannen vanaf een bouwterrein aan de IJsvogel komen lopen. Zij dragen een warmtepomp en leggen die achter in een auto. De getuige bedenkt zich geen moment en meldt dit bij zijn collega’s die dienst hebben. Daarbij geeft hij een goed signalement van de auto en de daders door. Een politie-eenheid die in de buurt is reageert op de melding en treft de auto als snel aan. In de auto worden, naast de gestolen warmtepomp, inbrekerswerktuig gevonden. De twee inzittenden, mannen van respectievelijk 45 en 27 jaar oud afkomstig uit Helmond, werden aangehouden.