Twee mannen aangehouden

De andere man (26 jaar, Roosendaal) had een blik bier bij zich dat wel geopend was. Hij was waarneembaar dronken en ging er vandoor. Na een korte achtervolging hield een agent hem staande om een bekeuring voor openbare dronkenschap en overtreding van de APV van de gemeente Roosendaal uit te schrijven. De man was op dat moment al niet heel erg meewerkend en begon steeds harder tegen de agent te schreeuwen. Ook kwam hij steeds dichterbij de agent terwijl deze hem meerdere malen had verzocht minstens anderhalve meter afstand te bewaren. Toen de man een verklaring kon afleggen werd hem verteld dat hij mocht vertrekken. Dit deed hij niet en hij werd almaar agressiever.

Uiteindelijk escaleerde de situatie dermate dat de man moest worden aangehouden. Hij voldeed niet aan de bevelen van de agenten. Er ontstond een worsteling waarbij drie agenten de man in bedwang moesten houden om hem te kunnen boeien. Er is pepperspray gebruikt om de man te kunnen aanhouden. In de Molenstraat, waar dit plaatsvond, ontstond, door het lawaai dat de man veroorzaakte, een oploopje van verschillende mensen. Zij zijn verzocht te vertrekken omdat er gevaar ontstond dat deze mensen de anderhalve meter afstand niet dreigden te bewaren. Hier werd gehoor aan gegeven.