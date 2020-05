Recherche ziet verband in zeker tien zware geweldsmisdrijven: speciale website geopend

In de loop van de onderzoeken werden de nodige overeenkomsten tussen verschillende zaken ontdekt. Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden komt bijvoorbeeld het postuur van de schutter in enkele zaken overeen. Ook valt op dat in meerdere zaken een scooter betrokken is en dat twee keer een Renault Clio opduikt. Verder is opvallend dat bij enkele liquidatiepogingen het vuurwapen dienst weigerde. Maar er zijn meer zaken die overeenkomen: “In een flink deel van de onderzoeken spelen criminele contacten direct of indirect een rol. Wij vermoeden dat er sprake is van conflicten tussen meerdere criminele netwerken uit de omgeving van Eindhoven en dat er extreem geweld wordt gebruikt om die ruzies te beslechten. Daarmee willen wij overigens niet zeggen dat de slachtoffers in deze zaken allemaal crimineel waren of dergelijke contacten hadden.”