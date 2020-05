Autobrand; politie zoekt getuigen

De brand werd door de brandweer geblust. Twee auto’s die naast deze auto geparkeerd stonden, raakten ook beschadigd door de brand. Ook de schutting van een buurtbewoner liep schade op door de brand. Omdat de brand vermoedelijk bewust is gesticht, doet de politie hier onderzoek naar.

Heeft u rond 04.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Tjalkstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020093333