Omstreeks 01.00 uur kreeg de politie een melding dat een auto in brand stond. De brandweer bluste de brand. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting.

Heeft u iets gezien zaterdagochtend rond 01.00 uur op de Kostverlorenstraat of in de omgeving? Bel dan met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020093272