Politie, handhaving, boswachters en de Landelijke eenheid handhaven in het Duingebied

Den Haag - Naar aanleiding van klachten van omwonenden over vernield meubilair, achtergelaten afval en meerdere brandjes in het duingebied van het Westduinpark in Den Haag, hebben agenten van politiebureau Scheveningen en Segbroek in samenwerking met handhaving, boswachters en de landelijke eenheid op vrijdag acht mei een actie uitgevoerd. Het Westduinpark bevindt zich tussen Scheveningen en Kijkduin. De overlast locaties bevinden zich tussen de Laan van Poot, het Kwartelpad, de Duivelandsestraat, de Baden Powellweg en het Cort van der Lindenpad.