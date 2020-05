Inbreker op heterdaad aangehouden bij diefstal motoren

Zaterdag 09 mei 2020 rond 04.00 uur kreeg de politie een melding van een inbraak in een bromfiets- en motorzaak aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker. Eenmaal ter plaatse bleek er inderdaad ingebroken te zijn en dus gingen de agenten op onderzoek uit. Daarbij vonden ze in de omgeving twee van de gestolen motoren. Omdat het vermoede bestond dat de inbrekers zich mogelijk nog verborgen hielden werd een politiehond ingezet. Die vond inderdaad een inbreker die zich in de bosjes verstopt had voor de politie. Bij de aanhouding werd die verdachte, een 42 jarige inwoner van Liessel, door de hond gebeten. De man is voor medische behandeling vervoerd naar de huisartsenpost en daarna in de cel ingesloten. Bij de inbraak werden vier motoren, scooter model, weggenomen. Daarvan werden er twee teruggevonden. Het vermoedde is dat de aangehouden verdachte niet alleen handelde. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.