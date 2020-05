Mogelijke drugshandelaar aangehouden

Door agenten werd een drugstransactie waargenomen in de Heijbeeksestraat in Nispen. Zij spraken beide betrokkenen apart van elkaar aan. De koper, een Belg, is overgedragen aan de Belgische politie. De man had de Belgische noodverordening (niet de grens oversteken) overtreden. De man die verdacht wordt van het verkopen van drugs, een 26-jarige man uit Roosendaal, is door de agenten aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

In een verborgen ruimte in zijn auto troffen agenten drie gripzakjes met (vermoedelijk) harddrugs aan. Ook had de verdachte een geldbedrag van enkele honderden euro’s op zak. Bij zijn insluiting bleek dat de verdachte nog eens 22 zakjes met (vermoedelijk) harddrugs in zijn onderbroek had verstopt.

Alle drugs en het geld zijn in beslag genomen door de politie. De verdachte heeft de nacht in een politiecel doorgebracht en zal zaterdag gehoord worden.