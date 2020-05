Twee drugsdealers aangehouden

Pas in de Dunantstraat besloot de bestuurder gehoor te geven aan het stopteken. Ook de agenten zetten hun dienstauto aan de kant. Zij zagen de bijrijder uit de auto stappen en wegrennen. Een van de agenten is te voet achter deze man aangerend. Hij kreeg hem te pakken in de Van Gilselaan. Het bleek te gaan om een 20-jarige man uit Roosendaal. Bij hem werden 20 gripzakjes met hennep aangetroffen. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Intussen sprak de andere agent de bestuurder van de personenauto aan. Bij aanspreken rook de agent de voor hem onmiskenbare geur van hennep. Aan de bestuurder, ook een 20-jarige man uit Roosendaal, werd de uitlevering van alle aanwezige drugs gevorderd. In de auto werden 9 verpakkingen met cocaine aangetroffen. Ook de bestuurder is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Beide verdachten worden zaterdag gehoord. Ze zitten op dit moment nog vast. Alle drugs en ook een geldbedrag van enkele honderden euro’s zijn in beslag genomen door de politie.