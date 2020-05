Vrouw overvallen in woning

De bewoonster werd rond 6:20 uur belaagd door twee mannen met een donkere huidskleur die gekleed waren in donkerblauwe hoodies. Een man had een lengte van ongeveer 1.80 m lang, de ander van 1.75 m. Beide mannen hadden een groot, smal postuur. Een van de mannen droeg een bril. Beide mannen zijn nog voortvluchtig.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben wat met deze overval te maken kan hebben. Getuigen kunnen de politie bellen op 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.