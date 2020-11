Man beroofd in park Presikhaaf

De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen die vrijdagavond of in de daarop volgende nacht iets gezien hebben in de omgeving van park Presikhaaf of de Velperweg. Het kan zijn dat u daders hebt zien vluchten, te voet of met een voertuig. Maar misschien is er ook wel iets anders opgevallen. Als u in deze buurt woont, kan het ook zijn dat u camera’s hebt die iets hebben vastgelegd tussen vrijdagavond 22.00 en 24.00 uur.

Bel dan vandaag nog de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

(2020515833 2020515770 sk)