Bij controle bleek de bestuurder, een 20-jarige man uit Beverwijk, sterk onder invloed van alcohol te verkeren. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hieruit bleek dat hij 750 ug/l alcohol in zijn adem had. Dat is bijna drieënhalf maal het wettelijk toegestane maximum van 220 ug/l. Toen de politie zijn rijbewijs in wilde vorderen, bleek dat hij helemaal niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.