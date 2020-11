Politie beëindigt feestje

Eerder op de avond had de politie al gezien dat er opvallend veel auto’s bij een bedrijfspand stonden. Ook werd een auto gecontroleerd waarin een aantal feestelijk geklede personen zaten. Bij elkaar was er aanleiding te veronderstellen dat er een feest werd gegeven en de politie besloot een controle in het bedrijfspand uit te voeren.

Toen de politie vlak bij het pand was, vluchtten veel feestgangers het pand uit. De politie kon nog een aantal wegrijdende auto’s tegenhouden. In het bedrijfspand trof de politie nog een aantal personen. Hier werden onder anderen licht- en geluidsapparatuur in beslag genomen. De politie bekeurde in totaal een vijftigtal personen wegens overtreding van de Coronamaatregelen.

20202333284