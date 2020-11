Drie illegale feesten beëindigd: tientallen boetes uitgedeeld, meerdere aanhoudingen

Even voor drie uur ging de politie naar de Leidsekruisstraat, waar in een woning een feest met harde muziek werd gegeven. In de woning waren meer dan 20 personen aanwezig. Het feest is door de politie beëindigd. Één persoon werd aangehouden voor het niet voldoen aan vordering van de politie. Daarnaast is de aanwezige muziekbox in beslag genomen.