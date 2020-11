Man met mes aangehouden op de Eilertstraat Rotterdam

Rotterdam - Een man veroorzaakte rond 18.30 uur overlast in de wijk Wielewaal door op een deur te bonken. Een oudere buurtbewoner die daar wat van zei, kreeg een klap van de man. Ondanks dat het slachtoffer toen opviel dat de man een mes had, liet hij het er niet bij zitten. Uiteindelijk bemoeiden zich meer buurtgenoten met het incident, en kwam het tot een handgemeen. Daarbij liep de verdachte zelf een snijwond in zijn been op. Hij is door gewaarschuwde agenten aangehouden.