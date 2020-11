Man slachtoffer van gewapende beroving, getuigen gezocht

Toen de overval plaatsvond was er nog een getuige in de buurt. Die belde direct de politie. Toen de agenten kwamen aangesneld, waren de verdachten echter al gevlucht. Het gaat om twee lichtgetinte mannen tussen de 1.70 en 1.75m, beiden waren rond de 20 jaar, droegen donkere kleding en lichtblauwe wegwerpmondkapjes.

De politie kijkt camerabeelden uit en spreekt met mogelijke getuigen. Mensen die zaterdagavond rond 21.15 uur of daarvoor iets is opgevallen in of rond die parkeergarage, die dashcam of andere beveiligingsbeelden hebben, of andere informatie die mogelijk kan helpen bij het onderzoek, spreken we graag.

Laat het weten via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan 0800-7000.