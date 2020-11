Vier aanhoudingen na gewelddadige beroving Alblasserdam

Na de beroving belden de slachtoffers direct de politie. Die konden op basis van het signalement al snel de eerste verdachte aanhouden. Het onderzoek en informatie van getuigen leidden vervolgens naar nog drie verdachten. Zij werden zondag in hun woningen aangehouden door agenten van het basisteam. Het onderzoek wordt nog voortgezet en meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Heb je meer informatie of beelden van wat er gebeurd is? Vul onderstaand tipformulier in of bel met 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel 0800-7000.