Drugs aangetroffen in personenauto

Surveillerende agenten reden in de Akkerstraat in Wouw toen zij het voertuig van een 25-jarige man uit Roosendaal controleerden. In de auto werden verdovende middelen aangetroffen; een gebruikershoeveelheid hennep, 13 (vermoedelijk) XTC-pillen, 20 gripzakjes cocaine en 3 gripzakjes amfetamine.

De bestuurder moest een speekseltest doen. Deze wees positief uit op het gebruik van cocaine. De Roosendaler is meegenomen naar het bureau en moest daar een bloedproef ondergaan. Een GGD-arts kwam hiervoor naar het bureau.

De man is vervolgens ingesloten in een politiecellencomplex. Hij zit daar nog vast en zal zondag gehoord worden. De man kreeg een rijverbod van 24 uur. Zijn bloedmonster wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Als de uitslag bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de afhandeling met betrekking tot het rijden onder invloed.