Illegale feestjes beëindigd

Omstreeks 23.15 uur meldden omwonenden van de woonboulevard in Goes dat er in de buurt harde muziek klonk. Hun vermoeden was dat er ergens een feestje gaande was. Agenten zijn op het geluid afgegaan en troffen in een loods in de Lorentzstraat in Goes een groep van tussen de 20 en 30 jongeren die een feestje hielden. Van de jongeren (allemaal tussen de 18 en 21 jaar oud) zijn hun gegevens genoteerd. Ze krijgen allemaal een bekeuring.