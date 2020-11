Man in elkaar geslagen door groepje tieners

Er was eerder een conflict geweest en de 20-jarige verklaarde dit uit te willen praten. Hij had daarvoor afgesproken op de Kaaidijk met de persoon waarmee hij dat conflict had gehad. Op het afgesproken tijdstip verscheen echter het groepje tieners dat hem in elkaar sloeg. Ze gebruikten hiervoor o.a. slagvoorwerpen. Toen het slachtoffer wegrende kwamen zij hem ook nog achterna.

De politie werd gewaarschuwd en agenten kwamen ter plaatse om het verhaal van het slachtoffer aan te horen. Ook werd een getuige gehoord.

Daarna zijn meerdere agenten op zoek gegaan naar de belagers van de 20-jarige man. Door onderzoek werd de identiteit van de vermoedelijke mishandelaars bekend. Zij kregen vannacht bezoek van de politie toen ze thuis zaten en agenten hebben een stevig gesprek met hen gevoerd. De vermoedelijke daders zullen op een later tijdstip uitgenodigd worden voor een officieel verhoor op het bureau.

De 20-jarige man heeft aangifte gedaan van openlijke geweldpleging. Hij heeft zich bij de huisartsenpost moeten melden voor behandeling van zijn verwondingen.

De politie onderzoekt de zaak verder.